De aantrekkingskracht tussen Kanye West en Kim Kardashian is ‘magnetisch’ KD

08 oktober 2019

16u30

Bron: ANP 0 Celebrities In een nieuwe ‘E! True Hollywood Story’, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe Kim Kardashian een superster werd, heeft Kanye West laten weten dat de aantrekkingskracht tussen hem en zijn vrouw Kim vanaf het eerste moment ‘magnetisch’ was.

Kanye West en Kim Kardashian ontmoetten elkaar in 2002, toen Kim nog getrouwd was met haar eerste man Damon Thomas. "Hij vroeg altijd bij anderen naar mij en hoorde dan dat ik bezet was. We bleven elkaar 10 jaar lang tegen het lijf lopen. Uiteindelijk nodigde hij me uit voor zijn modeshow in Parijs, waar ik naartoe ben gegaan. En daar is onze relatie begonnen," aldus Kim. Volgens Kanye voelde hij direct 'iets' toen hij zijn toekomstige vrouw ontmoette. "Er kwam zoveel energie van haar af, echt magnetisch. Ze was goed, puur, vrolijk, stoer en sterk.”

Vrienden van Kanye waren nogal bezorgd dat een relatie met een realityster zijn carrière kon verknallen. "Maar dat interesseerde me niet. Ik ben gek op haar, punt uit.”