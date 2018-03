De 300ste aflevering van 'Grey's Anotomy' komt binnenkort bij ons op de buis MVO

12u14 0 Celebrities 'Grey’s Anatomy' is toe aan het veertiende seizoen dat morgen van start gaat op VIJF. Op woensdag 25 april wordt ook de 300ste aflevering van de show uitgezonden, waarin er wordt teruggeblikt op alle voorgaande seizoenen.

Seizoen 13 van 'Grey's Anatomy' eindigde met een heftige explosie in het ziekenhuis waarbij veel slachtoffers vielen. In het nieuwe seizoen krijgt het ziekenhuis na de brand een make-over. Ook maken de artsen kennis met een paar nieuwe gezichten. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen stelt Meredith (Ellen Pompeo) alles in het werk om de zus van Owen (Kevin McKidd) te helpen. Zij was jarenlang vermist, maar blijkt toch nog te leven. Owen had alle hoop om haar levend terug te zien al opgegeven...

Het veertiende seizoen van 'Grey's Anatomy' start 14 maart op VIJF. Telkens op woensdag om 20u35.