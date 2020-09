Dax Shepard hervalt in strijd tegen verslavingen SDE

26 september 2020

17u37

Bron: Page Six 0 Celebrities Dax Shepard (45) heeft in z'n podcast ‘Armchair Expert’ toegegeven dat hij na een nuchtere periode van 16 jaar hervallen is. De acteur was jarenlang verslaafd aan alcohol en drugs.

De acteur vertelde dat hij acht jaar geleden voor het eerst herviel. Hij bezocht toen z'n zieke vader, een kankerpatiënt, die z'n zoon Percocet - een erg verslavende pijnstiller - aanbood. “We hadden zo weinig gemeen en er was zoveel wrijving tussen ons", herinnert Dax zich. “Maar wat we wél gemeen hadden, was dat we allebei verdomde verslaafden waren. We hadden nog nooit samen iets gebruikt. Daar zaten we dan - stoned en uitkijkend over het meer. Op dat moment voelde ik me opgetogen en gewoon gelukkig."

“Dat was acht jaar geleden. Ik had nu die ervaring waarbij ik dat kon doen, me er slecht over kon voelen, maar waarbij er geen gevolgen waren. Ik voelde me rot, maar ik ging gewoon verder en alles was prima.” In de jaren die volgden moest Dax echter zeven keer onder het mes na motorongelukken. Wanneer hij daarna op de motor kroop, ‘beloonde’ hij zichzelf achteraf met twee Vicodins, andere pijnstillers, omdat hij na zo’n ritje pijn had.

Maar dat werd toch een probleem. “De laatste acht weken gebruik ik ze de hele dag. Ik heb een voorschrift dus ik mag een bepaalde dosis innemen. Maar ik verhoog die dosis. En dan heb ik geen voorschrift meer en neem ik gewoon wat ik kan krijgen."

Dax begon z'n medicatiegebruik ook te verzwijgen voor z'n echtgenote, Kristen Bell, en z'n collega Monica Padman. “Ik lieg tegen andere mensen en weet dat ik moet stoppen", geeft hij toe. “Maar het tolerantieniveau is zo snel gestegen dat ik nu op een hoeveelheid pillen zit waarvan ik weet dat de afkickverschijnselen zwaar gaan zijn. En dan word ik bang, en voel ik me eenzaam. Ik heb zo'n enorm geheim.”

Twee weken geleden bekende Dax dan toch aan Kristen en Monica dat z'n medicijnengebruik uit de hand was gelopen. Hij geeft toe dat hij ook bang is om te hervallen op het gebied van drugs en alcohol, z'n demonen uit het verleden. “Mijn angst was dat ik op een dag ga drinken en cocaïne ga doen. Ik heb al zestien jaar geen biertje gedronken en geen lijntje gesnoven. Als ik het op een dag toch zou doen, kan ik evengoed nemen wat ik wil en opnieuw beginnen. Maar ik ben bang dat wanneer ik dat doe, het me drie jaar zal duren om er terug overheen te komen en dat ik dan zou sterven."