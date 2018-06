David Spade reageert op dood schoonzus Kate: "Ik kan het nog steeds niet geloven" SD

06 juni 2018

06u32

Bron: ANP 0 Celebrities Comedian David Spade (53) heeft dinsdag op Instagram een herinnering geplaatst aan zijn schoonzus Kate. De tassenontwerpster pleegde eerder op de dag zelfmoord.

"Een wazige foto maar ik vind 'm mooi. Kate en ik tijdens een familiefeestje met kerst", schreef de acteur. "We hadden zoveel lol die dag. Ze was zo scherp en gevat. Ze kon me zo hard laten lachen. Ik kan het nog steeds niet geloven." Hij lijkt in de instagrampost ook mensen die net als zijn schoonzus psychische problemen hebben toe te spreken. "Het is een harde wereld mensen, hou vol."

David is de broer van Andy, de echtgenoot van Kate waarmee ze samen Kate Spade New York oprichtte. Ze verkochten het label in 2006, onder meer om zich te kunnen richten op de opvoeding van hun dochter die het jaar ervoor geboren werd.

Meer Hollywoodsterren stonden dinsdag stil bij de dood van Kate, die 55 jaar werd. Onder meer Lena Dunham, Josh Groban, Viola Davis, Mindy Kaling en Reese Witherspoon plaatsten steunbetuigingen op sociale media. Veel van hen benadrukten daarbij de ernst van psychische problemen als depressie, een aantal sterren drukten volgers die het moeilijk hebben op het hart om hulp te zoeken.

