David Schwimmer onzeker over 'Friends'-reünie: "We beginnen er pas aan als het echt veilig is"

07 juli 2020

13u37

Bron: ANP 0 Celebrities David Schwimmer (53) hoopt dat de cast van ‘Friends’ halverwege augustus aan de slag kan met de opnames van de reünie-uitzending voor HBO Max. Maar de acteur zegt in een interview met Entertainment Tonight dat alles nog op losse schroeven staat.

“Eerlijk gezegd: we beginnen er pas aan als het echt veilig is”, aldus Schwimmer, die Ross speelde in de serie. De opnames kunnen vertraagd worden omdat cast en crew vastbesloten zijn een deel op te nemen met publiek. “Dat maakt het allemaal extra tricky. We gaan natuurlijk niemands gezondheid op het spel zetten door dit te doen.”

Oorspronkelijk zou de ‘Friends’-reünie online komen bij de lancering van HBO Max eind mei. Wat de plannen voor de uitzending precies zijn, is niet duidelijk. Wel is bekend dat het niet zal lijken op een aflevering van de hitserie. De makers hebben laten weten dat er niet met een script gewerkt wordt.

Belgische fans moeten sowieso nog even wachten als ze de terugkeer van Ross, Joey, Chandler, Monica, Phoebe en Rachel willen zien: streamingservice HBO Max is voorlopig alleen toegankelijk in de VS.