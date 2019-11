David Schwimmer (53) aan het daten met 29-jarige vrouw MVO

26 november 2019

14u00

Bron: ANP 0 Celebrities Ruim twee jaar na de scheiding van zijn echtgenote Zoe Buckman is David Schwimmer weer aan het daten geslagen. En wel met de 29-jarige Katie Markowitz, een vrouw die hij ontmoette in een bar, waar hij haar een drankje aanbood.

Schwimmer, die wereldwijd bekend werd dankzij zijn rol als Ross Geller in ‘Friends’, zou inmiddels meerdere afspraakjes met Katie hebben gehad. Iets wat Markowitz ontkende toen het tijdschrift haar om opheldering vroeg.

David is altijd zeer gesloten geweest over zijn privéleven, wat mede komt door de enorme bekendheid die hij ineens kreeg door zijn rol in Friends. “Het heeft heel lang geduurd voordat ik daarmee om kon gaan en dat heeft zeker invloed gehad op mijn relaties met mensen. Als acteur wilde ik altijd mensen observeren en de wereld waarnemen. Maar als beroemdheid kroop ik het liefst zo ver mogelijk weg onder een petje en maakte ik nauwelijks contact meer met mensen. Ik verstopte me zoveel mogelijk.”