David Letterman zou 'psychoot' Trump nooit meer als gast willen

13 juni 2019

08u30

Bron: AD.nl 0 Celebrities Toen hij nog zijn dagelijkse talkshow had nodigde David Letterman Donald Trump meer dan 30 keer uit als gast, maar tegenwoordig zou Letterman de huidige Amerikaanse president niet meer naast hem willen hebben zitten. Dit heeft hij laten weten in een podcast van The Hollywood Reporter.

“Meer dan 30 keer? Nou, dat zal Amerika goed hebben gedaan. Ik denk dat hij het gewoon leuk vond om op televisie te komen en ik had toen nog geen idee in wat voor een zielloze klootzak hij zou veranderen”, aldus Letterman, die tegenwoordig zijn eigen show op Netflix heeft, genaamd ‘My Next Guest Needs No Introduction’. In dat programma had hij onder meer al Tina Fey en Kanye West te gast.

“Mensen vragen me vaak: zou je Trump niet willen in je programma? Dan zeg ik nee, want ik wil alleen met de echte Donald Trump spreken en ik heb geen idee meer wie dat is. Was dat de Trump die voorheen vaak mijn gast was of is dat de Trump die we nu dagelijks zien?", vervolgt de presentator. “Hij is gewoon een psychoot geworden. Ja hoor, dat zeg ik gewoon. Ik zou hem wel willen spreken om te vragen waar het mis is gegaan met hem. We kennen elkaar al lang, dus daar ben ik wel benieuwd naar.”