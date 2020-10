David Guetta zag samenwerking met Madonna in rook opgaan na onthulling sterrenbeeld Cindy van Rijswijk

05 oktober 2020

10u00

Bron: AD 0 Celebrities David Guetta (52) had bijna een album van Madonna geproduceerd, maar de Queen of Pop weigerde uiteindelijk met hem te werken omdat zijn sterrenbeeld Schorpioen is. Dat vertelde de dj dit weekend in een interview met het Franstalig YouTube-kanaal ‘Mcfly et Carlito’.

De presentatoren speelde een spelletje met de muziekproducent, waarbij zij moesten raden of iets dat hij vertelde waar was of niet. Toen Guetta met de anekdote over Madonna (62) op de proppen kwam, leek het dan ook of hij deze verzonnen had. Maar na afloop liet de dj weten dat dit echt was gebeurd.

“Ik heb jaren geleden een remix voor Madonna gedaan”, vertelde hij over ‘Revolver’ uit 2009. “Daar heb ik een Grammy voor gewonnen. Ze belde me daarna, vertelde me dat ze de remix geweldig vond en stelde voor dat ik haar volgende album zou produceren.”

Tijdens een lunch ging het echter mis. “We hadden het over van alles; de muziek, wat ze met het album wil. We waren met z’n tweeën, het was heel relaxed. We besloten dat we dit willen doen, en hadden het erover wanneer we konden beginnen. En toen vroeg ze me naar m’n sterrenbeeld. Ik vertelde dat ik een Schorpioen ben. Haar hele blik veranderde en ze zei: ‘Sorry, dan kunnen we niet samenwerken. Het was leuk je te ontmoeten. Dag.’”

Madonna heeft wel meer vreemde fratsen. Zo liet de Britse zangeres Rita Ora (29) zich eens ontvallen dat haar ontmoeting met de superster bij een liefdadigheidsevenement plaatsvond op haar knieën, omdat volgens The Material Girl de lichtinval op die hoogte beter was voor een gesprek.

“Ik zei: hoi, zo leuk om je te ontmoeten”, aldus Ora. “Zij zei: ‘Het is te licht hier, kun je door je knieën, op de grond?’ Ik had zoiets van: oké... Dus ik knielde en toen hadden we dus een gesprek op de grond.”

