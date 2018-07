David en Victoria Beckham vieren huwelijksverjaardag... met fles wijn van 1.750 euro TDS

05 juli 2018

11u27

Bron: Instagram 0 Celebrities David Beckham en Victoria Beckham zijn 19 jaar getrouwd, en dat moet natuurlijk in de verf gezet worden. Het koppel trok naar een poepchic restaurant in Parijs, waar ze de verjaardag van hun huwelijk vierden met een zesgangenmenu en een peperdure fles wijn.

Het koppel deelde verschillende liefdevolle berichten en foto's via Instagram. Op één van de beelden is te zien hoe hij en Victoria innig aan tafel zitten, waarbij zij de hand van haar wederhelft vasthoudt. "19 jaar WOW..." schrijft Beckham. Hij maakte ook een knipoog naar zijn trouwkostuum. "19 jaar geleden was ik nu van kop tot teen in paars gehuld". Ook Victoria deelde de foto op haar profiel. "19 jaar!!! Ik hou zo veel van je", deelde zij.



Ze gingen dineren bij een peperduur restaurant in de Franse hoofdstad. Daar kozen ze voor een zesgangenmenu en een fles wijn van zo'n 1.750 euro. David was zo onder de indruk van het menu, dat hij op Instagram een foto deelde van elk gerecht.

19 Years WOW ... This time 19 years ago I was dressed from head to toe in purple 🤔 ... Happy anniversary to the most amazing wife & mummy ... Love You x @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven Een foto die is geplaatst door null (@davidbeckham) op 04 jul 2018 om 23:18 CEST