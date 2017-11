David Cassidy uit 'The Partridge Family' in kritieke toestand MVO

David Cassidy Celebrities David Cassidy (67), die acteur en zanger die in de jaren '70 vele meisjesharten sneller deed slaan dankzij zijn rol in 'The Partridge Family', is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

De man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht wegens orgaanfalen. "Hij is bij bewustzijn en wordt omringd door zijn familie," zegt woordvoerder Jo-Ann Geffen. "We bekijken het dag voor dag."

Cassidy verwierf zijn bekendheid als Keith Partridge in 'The Partridge Family', een sitcom over een moeder met vijf kinderen, die besluiten om samen een rock 'n roll-band te vormen. Destijds zou zijn fanclub zelfs groter zijn geweest dan die van Elvis Presley of The Beatles.

Alcoholprobleem

Cassidy maakte er geen geheim van dat hij een alcoholprobleem had. Tussen 2010 en 2014 werd hij drie keer gearresteerd omdat hij dronken achter het stuur zat. Hij noemde zijn verslaving "vernederend", maar leek er maar niet vanaf te komen.

Eerder dit jaar vertelde hij ook al dat hij vocht tegen de gevolgen van dementie. Een ziekte die zowel zijn moeder als grootvader voor hem trof. "Ik heb lang geprobeerd het te ontkennen," zei hij toen. "Maar ik heb altijd geweten dat het eraan kwam."