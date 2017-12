David Cassidy laat meer dan 100.000 dollar aan schulden achter TDS

10u30

Bron: The Blast 0 Photo News Celebrities David Cassidy (67) is eind november overleden aan orgaanfalen , nadat hij al enkele dagen in kritieke toestand in een ziekenhuis in Fort Lauderdale lag. Eerst raakte bekend dat enkel zijn zoon zal erven, zijn dochter krijgt niets. Al blijkt nu dat er van die erfenis maar bitterweinig overblijft.

Een advocatenkantoor beweert namelijk nog ruim 102.000 dollar te goed te hebben van de overleden Cassidy. Enkele dagen geleden raakte bekend dat zijn zoon Beau alles krijgt wat de acteur in zijn bezit had, wat wordt geschat op zo’n 150.000 dollar. Zijn dochter Katie liet hij volledig uit zijn testament. Maar ook voor zijn enige erfgenaam blijft dus weinig over.

Cassidy had overigens nog meer schulden gemaakt bij het bedrijf, maar had al een stukje van het bedrag afgelost. De schuld staat open sinds 2015, toen Cassidy zich failliet wilde laten verklaren. Daar ging de rechter toen niet in mee.