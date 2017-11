David Cassidy krijgt geen begrafenis MVO

06u43 0 EPA David Cassidy Celebrities Er komt geen uitvaart voor de overleden zanger David Cassidy, zo heeft zijn familie via een woordvoerder laten weten. Gegevens over een herdenkingsdienst worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Geen begrafenis, dus. Maar zijn familie neemt uiteraard wel op gepaste manier afscheid. David's broer Shaun Cassidy plaatste nu al een ontroerend bericht op Twitter: "Ik probeerde hem altijd te vangen, maar dat lukte nooit. Nu zal ik hem dragen, tezamen met alle grappige, verdrietige en bijzondere dagen die we delen. Met name onze laatste dagen samen waren gevuld met niets anders dan liefde."

Cassidy lag al enkele dagen in kritieke toestand in een ziekenhuis in Fort Lauderdale en werd in een kunstmatig coma gehouden. Het voormalig tieneridool werd vorige week opgenomen en zijn toestand verslechterde daarna snel. Meerdere organen zouden niet meer werken. Volgens artsen had hij snel een nier- of levertransplantatie nodig om te kunnen overleven. De familie van David verzamelde zich rondom zijn ziekenhuisbed om hem te steunen en was bij hem toen hij overleed.