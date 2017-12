David Cassidy haalde dochter Katie uit zijn testament: zij krijgt niets, zoon Beau krijgt 150.000 dollar MVO

06u27 0 Photo News David Cassidy laat geen cent na aan zijn dochter. Celebrities Zanger en acteur David Cassidy, die op zijn 67ste overleed, laat niets na aan zijn dochter. Dat regelde hij al in 2004. Zijn zoon Beau krijgt alles dat hij nog in zijn bezit had, zo'n 150.000 dollar.

Geen bedrag om over naar huis te schrijven, gezien zijn carrière in de showbizz. Beau's halfbroers Shawn, Ryan en Patrick krijgen geen gelderfenis, maar mogen zijn muzikale nalatenschap onderling verdelen.

Katie en David hadden een moeizame relatie. Over de jaren heen hadden ze periode's waarin ze elkaar af en toe zagen, maar vooral periodes waarin ze helemaal geen contact hadden. "Ik heb nooit een relatie met haar opgebouwd, ik ben geen vader geweest voor haar. Wel biologisch, maar ik heb haar niet opgevoed. Ze heeft een totaal ander leven dan ik," aldus David, destijds.

Katie is nochtans net als haar vader ook in de acteerwereld terechtgekomen. U kent haar onder andere uit series als 'Gossip Girl' en 'Arrow'. Zo maakt ze kans om een groter geldbedrag bij elkaar te sparen dan ze van haar vader had kunnen erven.

Photo News Katie Cassidy