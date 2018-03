David Bowie-standbeeld al na twee dagen met verf besmeurd KDL

27 maart 2018

14u06

Bron: Telegraaf 2 Celebrities Amper 48 uur na de onthulling van het eerste David Bowie-standbeeld ter wereld, is het al beschadigd door vandalen.

Zowel op het Earthy Messenger-sculptuur als op de grond voor het standbeeld is verf aangebracht. Op de grond schreven vandalen "Geef eerst de daklozen te eten" en op de muur ernaast staat de tekst "RIP DB". Het bronzen sculptuur werd zondag pas onthuld in het Britse Aylesbury, waar Bowie voor het eerst te zien was als Ziggy Stardust. Een inwoonster van het dorpje liet al van zich horen op de BBC. "Ironisch genoeg is het nu de vandaal die geld afpakt van de daklozen, want de belastingsbetalers zullen nu moeten opdraaien voor de kosten van het schoonmaken", vertelt ze.

Webcam

Muziekpromotor David Stopps, die ook de man achter het kunstwerk is, heeft wel goed nieuws. "Het standbeeld staat op openbaar terrein en we doen er alles aan om het zo goed mogelijk in de gaten te houden. Er staat ook 24 uur per dag een webcam op gericht, dus wie het ook heeft gedaan, staat ongetwijfeld op beeld", vertelt hij.

Some Dickheads about. Bowie statue vandalised within 48 hours of unveiling pic.twitter.com/u4gBpwSo0M aladinsane(@ isthismyemail1) link