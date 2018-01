David Beckham wil oud worden zónder plastische chirurgie TDS

18 januari 2018

22u41

Bron: BUZZE 0 Celebrities David Beckham voelt er niets voor om met behulp van cosmetische ingrepen zijn uiterlijk te verfraaien. In een interview met de Evening Standard zegt de 42-jarige ex-voetballer geen problemen te hebben met mensen die voor plastische chirurgie kiezen, maar zelf liever "eerlijk oud te worden."

"Cosmetische chirurgie kan voor sommige mensen oké zijn. Ik zeg niet dat het slecht is. Maar voor mezelf? Nooit. Nooit! Ik voel er niets voor om ooit zoiets te doen. Eerlijk oud worden is meer mijn ding. Ik zou nooit mijn gezicht injecteren. Of mijn achterkant."

Het is niet de eerste keer dat de vader van vier kinderen zijn mening over botox deelt. Afgelopen september tijdens de London Fashion Week wakkerde hij geruchten aan toen hij op de modeshow van zijn vrouw Victoria werd fotografeerd met zijn 18-jarige zoon Brooklyn en Vogue-redacteur Edward Enninful. Nadat Vogue de foto op hun officiële Instagram-account had gedeeld, gaf een lezer commentaar op de foto: "Botox ziet er goed uit voor David!" Hij reageerde meteen. "Ik ben niet van de botox, maar ik zal het als een compliment beschouwen," antwoordde hij.

Zopas werd overigens dit innig kiekje op Instagram gedeeld, waarop David lang niet zo afgelikt staat als velen hem kennen. Hoe dan ook is de liefde tussen hem en Victoria nog steeds even groot.

Kisses from Paris x Een foto die is geplaatst door null (@victoriabeckham) op 17 jan 2018 om 23:50 CET