David Beckham trots op prins Harry: "Het geluk van je kind staat altijd voorop"

27 februari 2020

08u30

Bron: ANP 0 Celebrities David Beckham (44) vindt de beslissing die prins Harry (35) onlangs heeft genomen om een stap terug te doen als lid van de Britse koninklijke familie ‘een hele verstandige’. Dat liet de voormalig topvoetballer, én vriend van zowel prins William als Harry, weten aan Entertainment Tonight.

“Ik heb Harry hier niet persoonlijk over gesproken. Als we elkaar spreken, dan gaat dat over vriendschappelijke zaken. En dat vind ik heel belangrijk. Ik denk dat hij het geweldig vindt om een jonge vader te zijn, iets waar hij altijd op hoopte en naar uitkeek. Als je eenmaal vader wordt, verandert alles. Het geluk van je kind staat altijd voorop,” aldus Beckham, die zelf vader is van vier kinderen.

David en zijn vrouw Victoria zijn ‘ontzettend trots op hun vriend Harry’. “Het is zo’n geweldig persoon en het is mooi om hem nu te zien groeien in de rol van vader.



