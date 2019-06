David Beckham trekt zich niets aan van kritiek en blijft zijn dochter op de mond kussen MVO

28 juni 2019

16u11 0 Celebrities Gewezen voetballer David Beckham (44) laat de kritiek die hij kreeg op sociale media duidelijk niet aan zijn hart komen, want alweer kuste hij zijn dochter, Harper, op de mond.

Dit keer tijdens een bezoekje aan een match in de Wereldbeker Voetbal voor Vrouwen, te Le Havre, Frankrijk. Hun ploeg, Engeland, ging met de overwinning tegen Noorwegen lopen, tot grote vreugde van het duo. Ze werden vergezeld door Beckhams moeder, die zopas haar 70ste verjaardag heeft gevierd.

Voor de match van start ging gaf hij zijn dochter nog een kus op de mond. In het verleden kreeg hij daar nochtans veel opmerkingen over, omdat sommige mensen dat ‘vies’ of ‘ongepast’ vonden. Dat lieten ze horen via Instagram, waar hij al meermaals foto’s postte waarop hij Harper kust. Het kon Beckham echter niet schelen. “Ik kus al mijn kinderen op de mond”, zei hij in 2017. “Behalve Brooklyn, misschien, die is achttien en zou het wat vreemd vinden. Maar ik toon altijd veel affectie, zo ben ik opgevoed, en mijn vrouw Victoria trouwens ook.”

Samen met voormalig Spice Girl Victoria heeft hij vier kinderen: Brooklyn (20), Romeo (16), Cruz (14) en Harper (7).