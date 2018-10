David Beckham koopt Londense kroeg MVO

01 oktober 2018

06u41

Bron: ANP 0 Celebrities David Beckham breidt zijn imperium uit en heeft samen met zijn goede vriend Guy Ritchie een bar in de Londense wijk Notting Hill gekocht. Het duo legde zo'n 3,8 miljoen euro neer voor de kroeg. Ritchie bezit ook al een kroeg in de wijk Fitzrovia en brouwt zijn eigen bier op zijn landgoed.

Beckham zou niet kunnen wachten om aan de slag te gaan met het pand, dat een totale metamorfose moet ondergaan. Hij zou de bar 'een SoHo House-achtige uitstraling willen geven', meldt de krant. SoHo House is een exclusieve club voor leden en heeft ook een vestiging in Amsterdam.

De voormalige topvoetballer was al in het bezit van een eigen voetbalteam in Miami, heeft verschillende lucratieve sponsorcontracten en zet zich daarnaast al jaren in voor Unicef.