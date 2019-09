David Beckham is streng voor zijn kinderen: “Het is niet omdat hun vrienden feesten, dat zij dat mogen” KD

04 september 2019

09u00

Bron: GQ 0 Celebrities David Beckham beseft dat het levenspad van zijn kinderen anders verloopt dan dat van de gemiddelde jongere. Hij adviseert zijn zonen en dochter daarom vaak, en daarbij is hij opvallend streng. Zo moeten ze alerter zijn dan hun vrienden en meer focussen op wat echt belangrijk is.

David deed zijn advies uit de doeken in het blad GQ, waar hij op de cover stond van de speciale editie GQ Men of The Year Awards. “Mijn kinderen weten dat ze keuzes moeten maken en dat kiezen soms verliezen betekent”, klinkt het. “Soms moeten ze dingen opgeven, ja. Het is niet omdat hun vrienden op vrijdagavond gaan feesten, dat zij dat ook zomaar kunnen doen. Als je de volgende dag moet tennissen, zingen of model staan voor een fotograaf, dan moet je focus daar liggen en niet op het feesten.” David heeft vier kinderen met zijn vrouw Victoria. Zoon Brooklyn (20) focust zich op fotografie en modellenwerk. Romeo (17) en Cruz (14) besteden hun tijd vooral aan sport. Dochter Harper (8) focust zich voorlopig nog het meest op schoolwerk.