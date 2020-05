David Beckham heeft 2 jaar na haartransplantatie weer last van kaalheid MVO

13 mei 2020

14u47 0 Celebrities De eens zo weelderige haardos van David Beckham (45) is flink geslonken sinds zijn jeugdjaren. De bekende ex-voetballer heeft tegenwoordig zelfs last van kaalheid. En dat slechts twee jaar na zijn haartransplantatie.

Tijdens de lockdown knipte David zijn haren, waardoor het duidelijk werd dat hij nog steeds worstelt met zijn uitdunnende lokken. Opvallend, gezien hij in 2018 de populaire operatie liet uitvoeren, in de hoop zijn hoofdhuid bedekt te houden. Vroeger stond hij bekend om zijn mohawk, ‘manbun’ en cornrows, maar nu heeft hij niet veel haar meer over om mee te werken.

Lees ook: Victoria Beckham viert 45ste verjaardag van David met bijzonder inpakpapier en een ontroerende videomontage