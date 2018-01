David Beckham gaat alleen wonen in Miami KDL

30 januari 2018

10u38 0 Celebrities David Beckham heeft verhuisplannen nu hij maandag groen licht heeft gekregen om in Miami een nieuwe voetbalclub te beginnen. Victoria en hun kinderen verhuizen niet mee met de voormalige voetballer.

David is al vier jaar lang bezig een profteam in Miami van de grond te krijgen en nu kan hij eindelijk echt helemaal van start gaan. Om ervoor te zorgen dat alles goed zal verlopen, heeft de ex-voetballer beslist om van Londen naar Miami te verhuizen. Victoria, Romeo (15), Cruz (12) en Harper (6) verhuizen niet mee, maar David zal zijn oudste zoon Brooklyn wel regelmatig kunnen zien. Hij studeert sinds een tijdje in New York. Victoria is wel van plan om de zomervakantie bij David in Miami door te brengen met de kinderen.

Op een persconferentie in Miami bedankte David zijn familie al voor al hun steun. "Ik wil mijn familie bedanken. Brooklyn en mijn vrouw Victoria die thuis is met de andere kinderen. Ze hebben de goede en slechte tijden meegemaakt en ik heb alles aan hen te danken. Zodra ze kunnen, vliegen ze naar Miami", klonk het.