Dave Grohl kan nog altijd niet naar Nirvana luisteren

23 mei 2018

21u33

Bron: GQ 3 Celebrities Dave Grohl (49) luistert nog steeds niet naar nummers van zijn vroegere band Nirvana. "Het is te persoonlijk", zegt de oud-drummer van de band. Sinds de dood van Kurt Cobain heeft Dave niet meer naar het materiaal van Nirvana geluisterd.

"Ik heb toen jaren niet naar muziek kunnen luisteren, laat staan naar Nirvana", zegt Dave wanneer hij terugdenkt aan de dood van zijn maat. Kurt Cobain maakte in 1994 een eind aan zijn leven en daar heeft Dave het nog steeds moeilijk mee. Vooral ook omdat de songs van de band nog steeds veel gedraaid worden. "De songs hoor je overal. In de auto en in winkels. Het is te persoonlijk voor me. Ik herinner me nog alles. Welk shirt ik droeg in de studio en wat voor weer het was."

Dave zegt steeds meer van de teksten die Kurt schreef te gaan begrijpen. "Vroeger dacht ik daar niet bij na, wat hij schreef en waarom. Nu begrijp ik pas hoe hij zich echt voelde."