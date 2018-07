Dat ging snel: Kylie Jenner leerde vriendje Travis maar 41 weken voor de geboorte van hun dochter kennen TK

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Begin februari beviel de twintigjarige Kylie Jenner van haar eerste kindje: Stormi Webster. Wereldwijd verbaasden heel wat mensen zich over haar bevalling, want niet alleen had ze haar zwangerschap verborgen gehouden; het was ook niet helemaal duidelijk wie de vader van haar baby was. Later maakte ze zelf duidelijk dat het om haar vriendje Travis Scott ging, en nu verklapte ze ook hoe lang ze al samen waren toen ze zwanger werd. Hint: niet lang.

Eerder deze week liet Kylie Jenner zich in GQ ontvallen dat ze rapper Travis Scott leerde kennen op Coachella in 2017. In het dubbelinterview geven de twee schaapachtig toe dat ze niet meer goed weten waar de ontmoeting precies plaatsvond of hoe die precies verliep, maar ze zijn zeker dat het het eerste weekend van het festival was.

Het was ook liefde op het eerste gezicht, aldus Kylie. Ze werden meteen hand in hand op het festivalterrein gespot en wilden elkaar niet meer loslaten. "Coachella was een van de haltes van zijn tournee", vertelt ze. "Hij zei dat hij na het festival snel richting de volgende locatie moest vertrekken. 'Wat gaan we hieraan doen?', vroeg hij. Dus ik zei dat ik gewoon meeging. Ik ben op zijn bus gesprongen en we zijn richting zonsondergang gereden. Ik ben de hele tournee bij hem gebleven."

Ruzie

Een heel spontane kennismaking dus, zeker als je een beetje gaat rekenen. Want dochter Stormi werd amper 41 weken na het eerste weekend van Coachella geboren. En als je dan weet dat de gemiddelde zwangerschap zo'n 40 weken duurt, kan je wel zeggen dat het allemaal erg snel ging.

Het koppel mag dan al een kind hebben samen, dat wil niet zeggen dat ze elkaar al door en door kennen. In het interview verklapte Kylie nog dat ze de dag voor het gesprek fikse ruzie hadden. "Ik was overweldigd en aan het huilen, er was niet eens een specifieke reden voor het geschil. Het was na een uur wel al over en dan ben ik naar Houston gevlogen om een paar uur bij hem te kunnen zijn. Als we ruzie maken, is dat meestal omdat we elkaar al lang niet meer gezien hebben."