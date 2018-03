Dat ging snel: deze jonge vrouw doet Justin Theroux Jennifer Aniston al vergeten KDL

14 maart 2018

10u51

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Nog geen maand nadat Jennifer Aniston (49) en Justin Theroux (46) bekend maakten dat ze gaan scheiden, wordt Justin al aan een andere vrouw gelinkt. En die is met haar 25 jaar veel jonger dan de acteur.

Justin is volgens enkele bronnen al aan het daten met de 25-jarige artieste Petra Collins. De twee zouden al een aantal 'gezellige etentjes' achter de rug hebben, klinkt het in Star magazine. 'Ze kennen elkaar al een tijdje en Justin heeft altijd gezegd dat ze gewoon vrienden zijn, maar Jennifer geloofde hem nooit. Hij is gewoon geobsedeerd door Petra'.

@adamselman 🐾💦🤫 takeover by @petrafcollins 🦄 Een foto die is geplaatst door petrafcollins (@petrafcollins) op 09 feb 2018 om 04:14 CET