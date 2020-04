Dat gênante moment tussen Brad Pitt en zijn make-upartieste: “Als ze erover beginnen, kunnen we elkaar niet in de ogen kijken” SDE

09 april 2020

18u30

Bron: Page Six 0 Celebrities Brad Pitt (56) heeft al zo'n dertig jaar dezelfde make-upartieste, Jean Black. Het is dan ook geen wonder dat de twee erg goed bevriend zijn. En zoals in elke vriendschap, maakten ook zij al enkele gênante momenten mee. Dat vertelt de acteur in het tv-programma ‘Celebrity IOU’.

In dat tv-programma renoveert tweeling Drew en Jonathan Scott het huis van iemand die uitgekozen wordt door een beroemdheid. Brad Pitt koos voor make-upartieste Jean Black. Al zo'n dertig jaar werken de twee samen, en dat schept een band. “Ze is als familie voor mij", zegt de acteur. “We zijn als broer en zus. Ze is iemand die ik erg waardeer in mijn leven.”

Maar er hebben zich ook al enkele gênante momenten afgespeeld tussen hen, verklapt hij. Tijdens de opnames van ‘Legends of the Fall’, begin jaren negentig, moest Jean haar make-up gebruiken om tan lines (het kleurverschil dat je krijgt wanneer je in de zon gelopen hebt, red.) weg te werken. Niet zo bijzonder, ware het niet dat het kleurverschil zich op Brads poep bevond. “Wanneer iemand erover begint, kunnen we elkaar niet in de ogen kijken”, geeft de acteur toe.

Tijdens de aflevering bleek dat Brad ook erg handig is. “Ik houd van het geluid van een bouwwerf”, gaf hij toe. “Als ik niet kan bouwen, ga ik dood. Ik loop ergens binnen en zie de mogelijkheden." Hij was dan ook erg blij met het resultaat: “Het was zo'n klote huis, maar nu ziet het er geweldig uit. Het is fantastisch", klonk het opgetogen. “Ik wacht al zo lang tot er iets met deze plek gebeurt.”

En ook Jean toonde zich blij met het resultaat. “Ik ben zo verbaasd. Dit is erg ontroerend en ik waardeer het enorm. Ik ken Brads generositeit, die kent geen grenzen. Maar dat hij dit voor me doet, is meer dan ik ooit had gedacht. Ik ben hier zo door geraakt, ik kan je hier niet genoeg voor bedanken.”

Lees ook:

Van powerkoppel tot rancuneuze exen: de ups & downs van ‘Brangelina’ (+)

Brad Pitt is aandacht beu: “Mijn privéleven is een ramp”