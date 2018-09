Dat gaat vooruit: Justin Bieber en Hailey halen huwelijkscertificaat al af TK

14 september 2018

08u34

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Bieber en zijn verloofde Hailey Baldwin zijn opnieuw gespot in New York, ditmaal bij een rechtbank. Eentje waar huwelijkscertificaten worden uitgeschreven, wat elk stel nodig heeft om te trouwen.

Volgens ooggetuigen werd Justin bijzonder emotioneel van deze gebeurtenis en zei hij huilend tegen Hailey: "Ik kan niet wachten om met je te trouwen, schatje." Dat meldt TMZ. Ook zou hij de persoon die verantwoordelijk was voor het regelen van hun papieren gezegd hebben: "Bedankt dat je dit stil hebt gehouden."

Hoewel de tortelduifjes geen haast zouden hebben om te gaan trouwen, is hun certificaat maar 60 dagen geldig vanaf het moment dat het is ingediend. Dat zou dus betekenen dat ze tussen nu en half november elkaar het ja-woord kunnen geven. Vanuit kamp Bieber en Baldwin is er niets officieel bevestigd.