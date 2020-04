Dansshow Simon Cowell na twee seizoenen alweer van de buis MVO

29 april 2020

19u30

Bron: ANP 0 Celebrities De BBC heeft besloten om de dansshow van Simon Cowell (60), ‘The Greatest Dancer’, al na twee seizoenen van de buis te halen. Dat maakte de omroep bekend. Een officiële reden is niet gegeven, maar het programma kampte met tegenvallende kijkcijfers in het tweede seizoen.

Bij de lancering was de show, een wedstrijd voor nog onontdekt danstalent, wel succesvol en werd goed bekeken. Al snel besloot de BBC een tweede reeks shows te maken. Maar afgelopen seizoen vielen de kijkcijfers in het niet bij die van het zeer succesvolle programma ‘The Masked Singer’, dat door de zender ITV wordt uitgezonden.

Over het schrappen van de show zei een BBC-woordvoerder: “Hoewel er geen plannen zijn voor een verdere serie van ‘The Greatest Dancer’, zijn we trots op de show en willen we iedereen bedanken die betrokken is bij het brengen van zoveel gedenkwaardige momenten op BBC One.”



Cowell kwam onlangs overigens wel positief in het nieuws, nadat hij aankondigde een kleine 1,5 miljoen euro te doneren aan een aantal goede doelen dat hard getroffen is door de coronacrisis. Het ‘X Factor’-jurylid stelde dat hij er “kapot” van is dat vele organisaties in geldnood zitten en noodgedwongen hebben moeten stoppen.