Danseres Taylor Swift buiten strijd na carcrash TDS

15 juni 2018

17u11

Bron: Instagram 0 Celebrities Taylor Swift moet het tijdens haar 'Reputation Stadium Tour ' voortaan met een danseres minder stellen. De Amerikaanse superster maakte op Instagram immers bekend dat Nadine Olmo, zoals de danseres heet, zopas betrokken was bij een zwaar auto-ongeluk.

"Het is met spijt dat ik moet meedelen dat Nadine Olmo, een van onze fantastische dansers, enkele dagen geleden betrokken was bij een auto-ongeluk", schrijft Swift bij een foto van de danseres. "Terwijl zij de tijd neemt om te beter te worden en te genezen, wensen wij haar een spoedig herstel toe. We kijken uit naar haar terugkeer bij de tour. We houden van je Nadine en kunnen niet wachten tot je terug bent.”

Hoe de crash kon gebeuren en hoe erg de danseres er aan toe is, is voorlopig niet bekend.

I'm sorry to tell you one of our amazing dancers, Nadine, was involved in a car accident a few days ago. While she takes time to recover and heal, we’re all wishing her a speedy recovery and are looking forward to her return to the tour. We all love you Nadine and can’t wait to have you back ❤️❤️❤️ @nadineolmo Een foto die is geplaatst door null (@taylorswift) op 14 jun 2018 om 18:22 CEST