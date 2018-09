Danseres reageert na open brief aan Fabre: "Hoop op open gesprek met Jan en anderen" TTR

13 september 2018

Danseres en performancekunstenaar Heike Langsdorf, naar eigen zeggen een van de anonieme ondertekenaars van de brief over Jan Fabre en zijn gezelschap Troubleyn, hoopt op "een open gesprek met Jan en andere sterke persoonlijkheden - van welk geslacht dan ook - die misschien nog steeds niet beseffen hoe jonge mensen een andere manier van communiceren verlangen dan zij hanteren."

Langsdorf ziet momenteel "alleen maar hulpeloosheid aan beide kanten", stelt ze. "Destijds voelde ik dat ik met Jan openlijk kon bespreken wat ik wel en niet wilde", zegt de intussen 44-jarige Langsdorf over haar eigen ervaringen met Fabre.

"Nu kom ik steeds meer jonge mensen tegen die niet onmiddellijk durven spreken wanneer ze zouden moeten uiten waar zij nood aan hebben", klinkt het. Langsdorf wil over die (maatschappelijke) kwestie in dialoog gaan en stelt dat voor haar nuances geen ruimte was in de open brief van (ex-)medewerkers.