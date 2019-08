Danny Trejo redt kind uit gecrashte auto TK

Danny Trejo en een andere omstaander hebben gisteren in Los Angeles een kind gered uit een auto. Het voortuig was even daarvoor over de kop gevlogen.

Volgens zender ABC7 kroop de 75-jarige acteur de auto in, maar lukte het hem vanuit die positie niet om het gehandicapte jongetje uit de riemen van zijn stoel te krijgen. Een andere helpende voorbijganger kreeg het kind uiteindelijk los, waarna Danny de jongen uit de auto kon tillen.

De oma van het kind moest door de brandweer uit de bestuurdersstoel gehaald worden. Tegenover ABC verklaart de acteur dat hij de jongen heeft afgeleid toen dat gebeurde. "Ik werk veel met kinderen met een beperking, daardoor wist ik hoe ik hem kalm kon houden. Hij was in paniek dus heb ik hem gezegd dat hij zijn superkrachten moest inzetten en dat we onze spierballen gingen gebruiken. Ik probeerde zijn aandacht vast te houden zodat hij niet naar de auto keek.” Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten zijn er na het ongeluk drie mensen naar het ziekenhuis gevoerd. Geen van hen is in levensgevaar

Danny Trejo is geen onbesproken figuur. De acteur groeide op in een van de hardste wijken van Los Angeles, waar hij al snel verslaafd raakte aan drugs en heel wat misdaden pleegde. In totaal zat hij zo’n 11 jaar lang in de gevangenis, waar hij deelnam aan bokswedstrijden en een paar keer kampioen werd. Toen hij in 1985 in een afkickkliniek zat, kwam hij iemand uit de filmindustrie tegen, waarna de bal aan het rollen ging. Intussen is zijn naam (en indrukwekkende uiterlijk) een vaste waarde in Hollywood, en dan vooral omdat regisseur Robert Rodriguez hem meerdere rollen gaf. Hij speelde onder meer mee in ‘From Dusk Till Dawn’ en ‘Desperado’ en ‘Once Upon A Time In Mexico’.