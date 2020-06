Danny Masterson uit ‘That ’70s Show’ officieel aangeklaagd voor verkrachting Redactie/IB

18 juni 2020

03u12

Bron: AD, ANP 12 Celebrities ‘That ’70s Show’-acteur Danny Masterson is officieel aangeklaagd voor verkrachting. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Los Angeles woensdag bekendgemaakt. De 44-jarige acteur ‘That ’70s Show’-acteur Danny Masterson is officieel aangeklaagd voor verkrachting. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Los Angeles woensdag bekendgemaakt. De 44-jarige acteur zou zich begin jaren 2000 hebben vergrepen aan drie vrouwen . Als hij wordt veroordeeld, riskeert Masterson een celstraf van 45 jaar.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Masterson, die tussen 1998 en 2006 de rol van Steven Hyde in ‘That ’70s Show’ speelde, zou ergens tussen januari en december 2001 een 23-jarige vrouw hebben verkracht, in april 2003 een 28-jarige vrouw en nog een 23-jarige vrouw in zijn huis in Hollywood tussen oktober en december 2003. Volgens justitie zijn er nog twee andere aanklachten, maar worden die niet meegenomen omdat er onvoldoende bewijs is en de tweede zaak verjaard is.

De onderzoeken naar de vergrijpen lopen al sinds 2016. Het kostte hem een jaar later zijn rol in de Netflix-serie ‘The Ranch’. Zelf hield hij altijd zijn onschuld vol. Ook nu is hij ‘in complete shock’ dat ‘beschuldigingen van meer dan 20 jaar oud’ geleid hebben tot een aanklacht, laat zijn advocaat in een statement weten. “Mensen die Masterson en zijn karakter kennen, weten dat deze beschuldigingen vals zijn”, klinkt het. Masterson werd woensdagochtend opgepakt, maar is intussen alweer vrij op borgtocht. Hij moest daarvoor wel 3,3 miljoen dollar (2,94 miljoen euro) ophoesten. In september zou hij voor de eerste keer voorkomen

Scientology

Ook Scientology, de machtige religie waar Tom Cruise het boegbeeld van is, ligt onder vuur in de zaak. Drie van de vrouwen die het slachtoffer werden van Masterson waren immers - net als de acteur - lid van de kerk. Het instituut zou hen onder druk hebben gezet om hun mond te houden. De drie werden daarvoor ook gestalkt en bedreigd. Een van de dames, die verklaarde dat Masterson haar meermaals verkrachtte tijdens hun relatie, liet optekenen dat leden van Scientology rond haar huis hingen, door haar ramen keken en haar en haar familie filmden.

Volgens Masterson is de hele rechtszaak niet meer dan een ‘geldroof’ en ‘publiciteitsstunt’ die georkestreerd werd door voormalige vriendinnen van de acteur. Ook Scientology ontkent met klem de aantijgingen en noemt de claims ‘vals en kwaadaardig’. “Als je afval verdwijnt en er mensen rond je huis hangen, is dat gewoon de prijs van het moderne stadsleven.”