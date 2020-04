Dankzij nieuwe liefde gelooft Ben Affleck weer in de toekomst: “Ik hoop dat ik over vijf jaar nog in een stabiele relatie zit” Redactie

01 april 2020

11u00

Bron: Story 0 Celebrities Een nieuw hoofdstuk in het bewogen liefdesleven van Ben Affleck (47). De Hollywoodster is een romance begonnen met de Cubaanse Ana de Armas, 16 jaar jonger én de nieuwe Bondgirl. Dat schrijft Story. Of zij écht de plaats kan innemen van Bens ex Jennifer Garner, is maar de vraag. “Ik heb het meest spijt van het scheiden van Jen”, liet de acteur zich recent nog ontvallen.

Niet iedereen vindt het een zware opgave om in quarantaine te gaan. Neem nu Ben Affleck. De acteur heeft opnieuw de liefde gevonden, dit keer bij zijn 31-jarige Cubaanse collega Ana de Armas. Nu corona ook in de VS lelijk huishoudt, genieten ze van de extra tijd met z’n tweetjes. Ben en Ana leerden elkaar eind vorig jaar kennen tijdens de opnames van de psychologische thriller ‘Deep Water’, waarin ze man en vrouw spelen. “Ben leek altijd erg op zijn gemak en gelukkig met Ana in zijn buurt, ook al waren er op dat moment nog geen signalen van een romance”, vertelt een getuige in het Amerikaanse magazine People. Ana was wel meteen onder de indruk van haar tegenspeler. “Hij slaagt erin je te verbazen bij elke take. Zijn talent is immens.” De klik die er ontegensprekelijk was, mondde uiteindelijk toch uit in een relatie en Ben en Ana steken hun liefde voor elkaar niet weg. Onlangs werden ze kussend gespot tijdens een romantisch reisje naar Costa Rica, en voordien had Ana Ben ook al meegenomen naar Havana, de stad waar ze opgroeide. Ze maakten er op straat ontspannen praatjes met fans en Ben ging gewillig op de foto. Hij pakte op de koop toe iedereen in met zijn uitmuntende kennis van het Spaans.

Bondgirl

Ana is bij ons nog relatief onbekend, maar daar zou zelfs zonder haar relatie met Ben snel verandering in gekomen zijn. De Cubaanse is immers Bondgirl van dienst in de nieuwe James Bond-film ‘No Time to Die’. Die had begin april moeten uitkomen, maar de release is - je raadt het al: vanwege het coronavirus - verplaatst naar november.

Ana begon haar filmcarrière in Cuba maar verhuisde op haar twintigste naar Spanje, het land van herkomst van haar grootouders. Ze trouwde er met de Spaanse acteur Marc Clotet, maar twee jaar later was het huwelijk alweer voorbij. Nog een jaar later, in 2014, trok ze naar Hollywood, waar ze meteen aan de slag kon. Ze viel op in ‘Blade Runner 2049' en kreeg zelfs een Golden Globe-nominatie voor haar rol in ‘Knives Out’, waarin ze overigens ook al te zien was met Daniel ‘007’ Craig.

Aanslepende verslaving

Inmiddels heeft Bens ex-vrouw Jennifer Garner haar zegen gegeven over de nieuwe relatie. “Jen is helemaal over Ben heen op liefdesgebied”, vertelt een bron aan Us Weekly. “Ze is hem gaan beschouwen als een vriend, ze respecteert hem en vindt hem een goede vader voor hun kinderen. Maar ze is nu gelukkig met haar eigen leven, en ze is blij dat hij een nieuwe relatie heeft en steunt hem daarin.”

De romance tussen Ben en Jennifer behoort dan ook al een tijdje tot het verleden. De twee trouwden in juni 2005 en kondigden exact tien jaar later hun breuk aan. Maar een vechtscheiding was het allesbehalve: ze zijn altijd vriendschappelijk met elkaar blijven omgaan en hebben co-ouderschap over hun drie kinderen: Violet (14), Seraphina (11) en Samuel (8). Het is bekend dat hun huwelijk het begeven heeft onder druk van Bens aanslepende alcoholverslaving. Toen hij in 2018 nog maar eens herviel, liet hij zich op aandringen van Jennifer voor de derde keer opnemen in een afkickkliniek. Zij zorgde er ook persoonlijk voor dat de opnames van de film ‘The Way Back’, niet in het gedrang kwamen. Want Ben putte kracht uit de film, die het verhaal vertelt van een basketbalster die als gevolg van een verslaving zijn gezin verliest, maar uiteindelijk weer rechtkrabbelt. Hij noemde de opnames ‘therapeutisch’.

Waslijst aan mislukte relaties

De acteur vierde vorig jaar in augustus nog dat hij al een jaar geen druppel alcohol had aangeraakt, maar in oktober ging hij weer stevig uit de bocht tijdens een Halloweenfeestje. De beelden van een zwalpende Ben die zich amper staande kon houden, gingen de wereld rond. “Hervallen is natuurlijk gênant”, vertelde hij vorige maand aan The New York Times. “Ik wou dat het niet gebeurd was en dat het niet op het internet stond waar mijn kinderen het kunnen zien. Jen en ik hebben ons best gedaan om hun eerlijk uit te leggen wat er aan de hand was.” In hetzelfde interview liet Ben zich ook ontvallen dat hij van niks meer spijt heeft dan van de scheiding van Jennifer.

Met Ana krijgt Ben nu een nieuwe kans op liefdesgeluk, maar de Cubaanse weet ongetwijfeld heel goed dat haar lief geen onbeschreven blad is. Of haar persoonlijkheid sterk genoeg is om de bijbehorende stormen te trotseren, zal moeten blijken. Mensen op de set van ‘Deep Water’ omschrijven haar in elk geval als heel aangenaam gezelschap. “Ze begroet iedereen altijd met de glimlach en je hoort haar nooit klagen. Ze is heel rustig en aardig." Wat niet in haar voordeel spreekt is Bens verleden. De Hollywoodster heeft een lange voorgeschiedenis van relaties met actrices die op een sisser uitdraaien. Zijn eerste bekende vriendin, Gwyneth Paltrow, leerde hij in 1997 kennen op een feestje van Harvey Weinstein. Ze bleven drie jaar samen. "We hadden gewoon een heel verschillend waardensysteem”, vertelde Gwyneth later, terugkijkend op de periode.

“Veel issues”

Veel heftiger was de relatie met Jennifer Lopez. Ze leerden elkaar kennen op de set van de (neergesabelde) romcom ‘Gigli’. Het duurde niet lang voor Ben Jennifer ten huwelijk vroeg met een knoert van diamanten ring, maar een week voor het geplande huwelijk in september 2003 werd het huwelijk van Bennifer afgeblazen vanwege ‘overdadige media-aandacht’. Begin 2004 was de relatie officieel voorbij. Ben had dan Jennifer Garner al leren kennen op de set van ‘Pearl Harbor’ uit 2000. Twee jaar later was de chemie tussen de twee overduidelijk in de film ‘Daredevil’. Negen maanden na het heel publieke einde van Bens relatie met J.Lo, kwamen Ben en Jennifer Garner voor het eerst naar buiten als koppel, maar ook dat bleef dus niet duren. “Ben maakte het zichzelf altijd moeilijk”, vertelde Gwyneth Paltrow ooit. “Hij heeft veel issues, maar het is een geweldige kerel. Ik hoop oprecht dat hij zijn leven weer op orde krijgt.”

Toen Ben zelf vorige maand gevraagd werd waar hij zich over vijf jaar ziet, antwoordde hij: “Over vijf jaar is Ben Affleck nuchter en gelukkig, ziet hij zijn kinderen drieënhalve dag per week, en heeft hij drie of vier interessante films gemaakt. Hij zal ook twee films geregisseerd hebben waar hij hopelijk trots op is en hij zit hopelijk in een gezonde, stabiele, liefhebbende en toegewijde relatie." Of dat dan aan de zijde van Ana de Armas zal zijn, moet de toekomst uitwijzen.