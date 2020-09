Dankzij jeugdfoto weten Taylor Swift-fans eindelijk over wie ze haar bekende break up-song schreef MVO

30 september 2020

13u52 0 Celebrities Dankzij een jeugdfoto op Instagram menen Taylor Swift-fans éindelijk te weten over wie de popdiva één van haar bekendste break up-nummers heeft geschreven. In ‘All Too Well’ heeft ze het namelijk over een ex die vroeger ‘een kind met een grote bril’ was. Laat dat nu precies zijn hoe Jake Gyllenhaal (39) eruitziet op zijn laatste Instagramfoto.

Een niets vermoedende Jake deelde één van zijn jeugdfoto’s op het sociale netwerk, niet beseffende dat hij zo de aandacht van duizenden Taylor-fans over zich uit zou roepen. Hij lijkt namelijk precies op een kind dat Swift beschrijft in haar hit ‘All Too Well’, die in 2012 uitkwam. “Ik herinner me een fotoalbum, en jouw kaken werden rood: je was vroeger een klein kind met een bril in een veel te groot bed”, klinkt het in het liedje.

‘All Too Well’ was bedoeld als een opvullend nummer voor het album ‘Red’, maar werd onverwacht een favoriet voor haar trouwe gevolg. Vandaar ook dat men zo graag wil weten over wié het nu eigenlijk gaat. La Swift (30) zegt nooit expliciet wie haar ‘slachtoffers’ zijn, al is het algemeen geweten dat ze haar nummers baseert op haar eigen liefdesleven.

“Oké, het mysterie is opgelost”, reageren de zogenaamde ‘Swifties’ onder de foto van Jake. Taylor had een kortstondige relatie met hem in 2010: na drie maanden gingen ze alweer uit elkaar. Blijkbaar was dat lang genoeg om een liedje te inspireren. “Jake is de ex achter ‘All Too Well’. Nu de andere vijftig break up-nummers uit haar repertoire nog ontcijferen...”

(Lees verder onder foto)

De foto wordt overspoeld door reacties met lyrics. Want niet alleen de beschrijving van de jonge Jake komt overeen met de tekst. Daarnaast zingt Taylor ook nog “ik heb mijn sjaal per ongeluk bij je zus thuis achtergelaten, en jij bewaart hem vandaag nog altijd in een lade op je kamer”. Die zus verwijst volgens haar fans naar Maggie Gyllenhaal, de zus van Jake, met wie Taylor destijds een goede band had.

Moest de theorie kloppen, onthult dat heel wat over de relatie. Aan het einde van het nummer slingert Taytay namelijk met heel wat verwijten:“Je was wreed in de naam van eerlijkheid. Je liet me gebroken achter, zoals een verfrommeld stukje papier." Taylor noch Jake hebben gereageerd op alle commotie.

Het is niet de eerste keer dat fans denken te weten over wie Taylor zingt. Het liedje ‘Style’ gaat volgens hen - overduidelijk - over Harry Styles. Dat blijkt zowel uit de tekst als uit de titel. Maar ook dat wilde Swift nooit officieel bevestigen.