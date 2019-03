Dankzij Europese tournee brengt Drake meer tijd door met zoontje Adonis SD

14 maart 2019

11u31

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Een maandenlange tournee in Europa heeft zo zijn bijkomende voordelen voor de Canadese rapper Drake (32). Het betekent dat hij meer tijd kan doorbrengen met zijn één jaar oude zoontje Adonis, die in Frankrijk woont.

In oktober 2017 kreeg Drake samen met de Franse voormalige pornoster Sophie Brussaux een zoontje, Adonis. De geboorte werd strikt geheim gehouden, maar rapper Pusha T verklapte in zijn nummer ‘The Story Of Adidon’ dat Drake vader geworden was, waarna de Canadese rapper niet anders kon dan de waarheid vertellen.

Brussaux en Adonis wonen in Parijs, dus de Europese tournee van Drake brengt hem voor een langere periode dichter bij zijn zoon. Zowel Brussaux en Adonis waren al aanwezig bij het openingsconcert van de tournee in Manchester en zullen er ook in Parijs bijzijn. Dat vertelt een bron aan HollywoodLife. “Sophie, de moeder van Drake’s kind, woont in Frankrijk, dus voor haar was het gemakkelijk om Adonis naar Manchester te brengen om Drake te zien. Ze is met hem ook al eens naar L.A. gevlogen, dus een ontmoeting in het Verenigd Koninkrijk was geen enkel probleem. Drake betaalt de reiskosten, natuurlijk. Dat doet hij altijd. Hij is altijd erg gastvrij tegenover Sophie, maar nu hij in Europa is, doet hij extra veel moeite om zijn zoon te zien.”

De rapper is naar verluidt erg blij dat hij zijn zoon nu regelmatig te zien krijgt. “Drake vindt het geweldig om vader te zijn, en hij is trots op zijn zoon. Hij wil alleen erg discreet blijven, want hij heeft het gevoel dat dat het veiligst en het gezondst is voor zijn zoon. Drake wil niet dat ook maar iets van zijn tijd met zijn zoon publiek gemaakt wordt. Hij is een erg beschermende vader. Hij wil dat zijn zoon een zo normaal mogelijk leven kan hebben, en daar wil hij alles voor doen.”