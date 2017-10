Danira: "Ik heb al meermaals een hand op mijn achterste gevoeld" TK

Bron: HUMO 3 Dieter Bacquaert Celebrities Nu er naast Weinstein nog andere producenten en grote namen in de filmindustrie beschuldigd worden van seksuele intimidatie, lijkt het probleem alomtegenwoordig in de sector. Danira Boukhriss Terkessidis is er echter altijd van gespaard gebleven, vertelt ze in HUMO.

Op het werk bleef ze tot dusver gespaard van ongewenste intimiteiten. "Gelukkig. Ik weet ook niet hoe ik zou reageren mocht ik zoiets meemaken. Ik denk graag dat ik wel mondig genoeg zou zijn, maar het kan ook lelijk tegenvallen. Een vriendin van me heeft het ooit meegemaakt, en ze was op het moment zelf zo in shock dat ze bevroor. Ik snap dus wel dat zo'n vrouw dan zwijgt uit angst dat ze ontslagen zal worden, of omdat niemand haar zou geloven."

"Op het werk ben ik nooit lastiggevallen, maar anders? Natuurlijk, zoals elk meisje. Bij het uitgaan heb ik al meermaals een hand op mijn achterste gevoeld, en op straat in Brussel ben ik wel eens in het kruis gegrepen. Op papier is dat een aanranding, maar je kunt er amper iets tegen beginnen. Ik vind dat enorm onkuis: iemand ongevraagd betasten, of ervan uitgaan dat een vrouw vanzelf om meer vraagt als ze sexy gekleed gaat. Maar het hoeft niet eens zo uitgesproken te zijn om te ver te gaan. Hoeveel mannen er de voorbije zomer op mij zijn afgekomen op festivals: 'Danira! Geef mij eens een kus!' Soms zeiden ze zelfs niets en voelde ik plots hun lippen op mij. Dat moet allemaal maar kunnen, want het is een festival en daar is alles wat losser. Maar ik wíl dat niet, een wildvreemde kussen."

