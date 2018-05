Danira en Bouba maken tv-debuut als koppel MVO

17 mei 2018

Danira Boukhriss en haar vriend Bouba Kalala zitten samen in een aflevering van 'De 3 Wijzen' ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Het zal de eerste keer zijn dat het koppel samen op tv te zien is.

Sinds november 2017 steken de twee hun liefde niet meer onder stoelen of banken, maar tot nu toe hadden we nog nooit de kans om het verliefde paar samen op het kleine scherm te zien.

De drie wijzen van dienst zullen 'Thuis'-acteurs zijn. "Soms durven we op één dag een hele week inhalen met een pak frieten erbij", zegt Bouba in Humo. "Maar soms pikken we pas een maand later de draad weer op. Het mooie aan Thuis is dat je dan ook nog moeiteloos kan volgen. Er verandert al wel eens iemand van geslacht of er gaat iemand dood. Maar al bij al heb je niet het gevoel iets gemist te hebben."