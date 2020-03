Daniel Radcliffe worstelde met alcohol bij einde van Harry Potter-reeks BDB

17 maart 2020

16u37

Bron: Metro UK 0 Celebrities Daniel Radcliffe (30), wereldberoemd door z’n rol in de Harry Potter-reeks, heeft in een interview verteld dat hij met alcohol geworsteld heeft. De acteur speelde vanaf z’n elfde - van 2000 tot 2011 - de hoofdrol in de filmfranchise en toen het einde in zicht was, begon z’n drankconsumptie uit de hand te lopen.

‘Ik besef dat ik vooral dronk omdat ik in paniek was’, vertelt Radcliffe in een interview in het radioprogramma Desert Island Discs. ‘Ik had geen idee wat ik na Harry Potter zou gaan doen en dat maakte me bang. Ik had te weinig vertrouwen in mezelf en dacht dat m’n carrière voorbij zou zijn. Daarom zocht ik m’n toevlucht in alcohol.’

De acteur besloot om de flessen drank op te bergen, en dat heeft hem alleen maar goed gedaan. ‘Ik ben nu veel gelukkiger’, vervolgt hij. ‘Maar ik blijf me wel afvragen of die toevlucht sowieso gebeurd zou zijn of dat het alleen maar met Harry Potter te maken had. Mijn familie heeft namelijk een voorgeschiedenis van alcoholmisbruik. Al zijn m’n ouders er wel altijd gespaard van gebleven.’