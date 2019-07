Daniel Radcliffe wordt 30: dertig weetjes over de acteur die je zullen verbazen TDS

23 juli 2019

16u00

Bron: INSIDER 0 Celebrities H et is vandaag een hoogdag voor Daniel Radcliffe: de Britse acteur mag 30 kaarsjes uitblazen. Een mijlpaal voor de acteur, die zijn showbizzcarrière begon als ‘Harry Potter’ in 2001. Wie had ooit kunnen vermoeden dat het verhaal over de tovenaar met de bliksemschicht op zijn hoofd zo zou uitgroeien tot wereldwijd fenomeen? De rol katapulteerde Radcliffe tot het sterrendom. Hoog tijd dus om de 30 meest opmerkelijke weetjes over de acteur op een rijtje te zetten.

1. Zijn favoriete karaoke-song is ‘The Real Slim Shady’ van Eminem.

2. Ooit wil Daniel graag een tatoeage laten plaatsen. Maar uit “praktische overwegingen” hield hij tot nu altijd de boot af.

3. Toen hij jong was deed Cameron Diaz zijn hart sneller slaan. Het had posters van de actrice en het was de eerste beroemdheid waarop Radcliffe ooit verliefd werd.

4. Zijn favoriete film aller tijden is ‘12 Angry Men’.

5. Hij is een enorme fan van Ping Pong en is ervan overtuigd dat hij beter speelt dan zijn ‘Harry Potter’-collega Rupert Grint.

6. Moest hij een superheld kunnen zijn, dan kiest Daniel voor Spider-Man. Tijdens een Comic Con-evenement in San Diego kwam Radcliffe zelfs ooit verkleed als Spider-Man opdraven.

7. Radcliffe zat net in bad toen hij telefonisch te horen kreeg dat hij de rol van Harry Potter te pakken had.

8. Fans vergissen zich vaak tussen Daniel Radcliffe en ‘Lord of the Rings’-ster Elijah Wood.

9. In 2013 dronk Radcliffe op de set van de film ‘Horns’ per ongeluk van een fles antivries.

10. Hij heeft zijn vriendin leren kennen op de set van ‘Kill Your Darlings’, ook in 2013.

11. Als aandenken nam Daniel stiekem twee ‘Harry Potter’-brillen mee van de set.

12. Hij is niet actief op de sociale media, en is ook van plan dat zo te houden.

13. George Clooney en Jennifer Lawrence zijn zijn favoriete acteurs om mee samen te werken.

14. Daniel heeft een verborgen talent: hij kan alle chemische elementen van het periodiek systeem opsommen.

15. ‘Harry Potter and the Order of the Phoenix’ is zijn favoriete film uit de ‘Harry Potter’-reeks.

16. Net zoals zijn personage zegt Radcliffe ook in het echt een Gryffindor te zijn.

17. Net voor première van ‘Harry Potter and the Chamber of Secrets’ beging Radcliffe een ‘scheerblunder’, waardoor een stylist werd opgetrommeld om zijn kapsel te redden.

18. Daniel heeft het Amerikaanse accent dat hij soms spreekt als acteur geleerd door afleveringen van ‘The Simpsons’ te kijken.

19. Radcliffe heeft een milde vorm van Dyspraxie, een ontwikkelingsstoornis die leidt tot problemen bij het coördineren van motorische handelingen.

20. Tijdens de opnames van alle ‘Harry Potter’-films heeft hij 60 tot 70 toverstokken ‘verbruikt’.

21. Hij is al van kleins af aan geobsedeerd door wolven en alles wat daarmee te maken heeft.

22. Zijn ‘Harry Potter’-collega Gary Oldman heeft hem leren spelen op de basgitaar. Hij kan nu het nummer ‘Come Together’ van The Beatles spelen.

23. In 2015 ging Radcliffe akkoord met een rol in de film ‘Trainwreck’ zonder op voorhand het script te lezen.

24. Radcliffe draagt tijdens opnames nooit lenzen, omdat hij steevast een allergische reactie krijgt. Dat is waarom Harry Potter in de boeken groene ogen heeft, maar in de films gewoon blauwe.

25. Nog een verborgen talent: hij kan zijn tong op ongewone en opvallende manieren rollen en plooien.

26. Op de set haalden collega’s Alan Rickman en Michael Gambon geregeld grappen uit met Radcliffe.

27. Radcliffe heeft in het grootste geheim poëzie geschreven. Hij gaf zijn werk uit onder de valse naam van auteur Jacob Gershon.

28. Ook hij haalde graag grappen uit op de set. Robbie Coltrane, die Hagrid speelt, was steeds het slachtoffer.

29. Zijn favoriete ontbijt is zogenaamde Eggs Benedict, dat bestaat uit een Engelse muffin, ham, gepocheerde eieren en hollandaisesaus.

30. Zijn eerste chatnaam ooit op diensten als AOL en MSN was ‘dannyboyrad’.