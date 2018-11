Daniel Radcliffe vermijdt Harry Potter-voorstelling in Londen MVO

23 november 2018

12u26 0 Celebrities De Britse acteur Daniel Radcliffe (29), die bekend werd in de rol van Harry Potter, wil het toneelstuk ‘Harry Potter And The Cursed Child’ niet live zien.

In de Amerikaanse show ‘Late Night with Seth Meyers’ op NBC, zei hij: “Dat zou geen ontspannen avond in het theater zijn. Iedereen zou naar me kijken en iedereen zou mijn reactie willen zien. Ook zou het een vreemd gevoel zijn als ik omringd zou worden door Harry Potter-fans.”

Radcliffe verpersoonlijkt de tovenaarsleerling Harry Potter in de bewerkingen van de romans van J.K. Rowling. Het toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child ging in juli 2016 in Londen in première. Het vierde zijn première op Broadway afgelopen voorjaar. In 2020 is het ook te zien in Hamburg.