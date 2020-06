Daniel Radcliffe niet blij met uitspraken J.K. Rowling over transgenders SDE

09 juni 2020

08u10

Bron: ANP 0 Celebrities Daniel Radcliffe (30) is het niet eens met de uitspraken die J.K. Rowling (54) dit weekend Daniel Radcliffe (30) is het niet eens met de uitspraken die J.K. Rowling (54) dit weekend deed over transgenders . Zij gaf met een tweet aan dat ze niet wil dat de discussie over genderidentiteit het idee vervangt van een biologisch bepaalde sekse.

J.K. Rowling, de schrijfster van de ‘Harry Potter’-boeken, reageerde op een artikel waarin werd gesproken over "mensen die menstrueren" en zei dat die ook gewoon vrouwen genoemd mochten worden. Daarop kreeg ze een hoop kritiek van mensen die aangaven dat ook transgender mannen soms nog menstrueren. Rowling antwoordde daarop: "Ik ken en hou van transgenders, maar als je het concept van een biologische seksebepaling uitwist, zorg je er ook voor dat veel mensen een deel van hun leven niet meer kunnen bespreken. Het is geen haat om de waarheid te spreken."

De uitlatingen van Rowling zetten kwaad bloed bij Daniel Radcliffe, die Harry Potter vertolkte in de filmreeks. "Transgender vrouwen zijn vrouwen”, liet de acteur weten op de site van The Trevor Project, een organisatie die crisiszorg biedt aan leden van de LHBTQ-gemeenschap. “Elk statement dat dat niet zo is, tast de identiteit en waardigheid van transgenders aan en gaat in tegen al het advies van zorgprofessionals die hier veel meer verstand van hebben dan Jo en ik. Het is duidelijk dat we transgenders en mensen die non-binary zijn moeten steunen, en hen niet nog meer moeten beschadigen."

Radcliffe geeft wel aan dat hij niet wil dat zijn woorden als ruzie zoeken met Rowling worden gezien. "Ik snap dat dit door sommige media zal worden opgepakt als een rel tussen J.K. Rowling en mij, maar daar gaat het niet om. Het staat buiten kijf dat Jo verantwoordelijk is voor wat mijn leven me allemaal heeft gebracht, maar als iemand die al jaren werkt met The Trevor Project, en als mens, vond ik dat ik iets moest zeggen."

