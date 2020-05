Daniel Radcliffe keert terug naar de wereld van Harry Potter om fans te steunen tijdens crisis MVO

05 mei 2020

21u31

Bron: ANP 0 Celebrities Daniel Radcliffe dompelt zich nog een keer onder in de wereld van Harry Potter. De acteur, die de beroemde tovenaarsleerling vertolkte in de acht films, gaat voorlezen uit het eerste deel uit de boekenreeks. Schrijfster J.K. Rowling kondigde het nieuws dinsdag aan op Twitter.

Radcliffe neemt het eerste hoofdstuk uit’ Harry Potter en de Steen der Wijzen’ op zich. Het resultaat is sinds dinsdag te horen via Spotify en te zien via de website van het nieuwe initiatief Harry Potter At Home.

De acteur trapt de actie af en de komende weken leest er elke week een andere ster voor. Ook Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Eddie Redmayne en Noma Dumezweni nemen een hoofdstuk voor hun rekening. Meer namen worden later bekendgemaakt.

Alle zeventien hoofdstukken worden gratis online en via Spotify gedeeld. Het initiatief werd in het leven geroepen om fans iets leuks te geven tijdens de coronacrisis.

Some very lovely people have done a wonderful thing. #HarryPotterAtHome https://t.co/fnstkYdPnj J.K. Rowling(@ jk_rowling) link