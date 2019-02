Daniel Radcliffe begrijpt dat kindsterretjes het moeilijk hebben: “Ik dronk zelf om de aandacht te vergeten” SD

20 februari 2019

17u01

Bron: ANP 0 Celebrities Daniel Radcliffe (29) weet maar al te goed hoe het is om op te groeien in de spotlights. Op 11-jarige leeftijd werd hij wereldberoemd dankzij zijn rol in de ‘Harry Potter’-films en hij hield aan de enorme druk die daarbij kwam kijken, een alcoholverslaving over. Hij neemt het dus ook op voor andere kindsterretjes.

“De snelste manier om te vergeten dat je de hele tijd bekeken wordt, is om heel erg dronken te worden”, vertelde Daniel Radcliffe in de online talkshow ‘Off Camera with Sam Jones’. “Maar als je dan erg dronken bent, besef je: ‘Oh, mensen kijken nu nog meer naar me omdat ik dronken ben, dus ik moet nog wat meer drinken om dat te kunnen negeren.’”

De acteur had het onder andere moeilijk met de verwachting dat hij altijd tevreden moest ogen, omdat hij de perfecte job had en rijk was. Dat legde een enorme druk op zijn schouders. Daarnaast had Radcliffe ook het idee dat acteurs ‘gekke, coole dronkaards’ moeten zijn, gaf hij toe. “Ik moest voldoen aan dat vreemde beeld dat ik in mijn hoofd had, van wat het betekende om een bekende acteur te zijn.” Pas in 2012 slaagde hij erin om af te kicken van de drank. “Het was uiteindelijk mijn eigen beslissing. Ik werd op een ochtend wakker na een dronken nacht, en dacht: dit is waarschijnlijk niet echt goed.”

Geen gebruiksaanwijzing

Radcliffe heeft veel sympathie voor andere kindsterren door wat hij zelf meemaakte. “Er is geen gebruiksaanwijzing voor op jonge leeftijd beginnen en de dingen dan proberen te doorgronden”, vertelde Radcliffe. “Daarom denk ik altijd - als mensen grapjes maken over bijvoorbeeld Justin Bieber die aan straatracen doet - je weet maar nooit. Alles kan nu misschien heel erg hectisch voor hem zijn.” Bieber werd een paar jaar geleden opgepakt omdat hij betrokken was bij een illegale straatrace.

Toch heeft de acteur nooit spijt gehad van zijn beslissing om te acteren. “Ik hou van het werk en daar ga ik altijd weer naar terug”, vertelde hij. “Zelfs wanneer het slecht ging, hield ik nog steeds veel van mijn werk en ging ik nog steeds graag naar mijn werk. Er was nooit een punt waarop ik wilde dat het me niet was overkomen. Dat ik wilde dat ik Harry Potter niet was.”