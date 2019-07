Daniel ‘Harry Potter’ Radcliffe in tranen na lezen zelfmoordbriefje overgrootvader Kees Graafland

21 juli 2019

17u42

Daniel Radcliffe is in tranen uitgebarsten tijdens het lezen van het zelfmoordbriefje van zijn overgrootvader. Het papiertje werd de Harry Potter-acteur voorgeschoteld tijdens het BBC-programma Who Do You Think You Are?, dat de roots van de gasten onderzoekt. Radcliffes overgrootvader kwam een grote roof op zijn juwelenwinkel niet meer te boven, zeker toen de man werd beschuldigd van het willen oplichten van de verzekering, omdat , "Joden dat wel vaker doen''.

De overgrootvader van de 29-jarige Radcliffe, Samuel Gershon, was eigenaar van een juwelierszaak in het Londense Hatton Garden waaruit in 1936 voor 3000 Britse pond aan juwelen werd gestolen. De juwelier kwam de overval niet meer te boven. Dat kwam deels door het financiële verlies. Hij deed aangifte van de overval, maar agenten dachten later dat de man zelf een hand had gehad in de roof, of deze in scène had gezet om zo te verzekering op te lichten.



“Joden zijn op die manier zo vaak verantwoordelijk voor het neerhalen van hun eigen bedrijven”, leest Radcliffe in de aflevering van het BBC-programma dat morgenavond wordt uitgezonden. Naast het financiële verlies is het die beschuldiging en de schaamte die Gershon hebben doen besluiten zich op 42-jarige leeftijd van het leven te beroven. In zijn zelfmoordbriefje richt hij zich tot zijn vrouw Doll: “Mijn engel, ik kan je verzekeren, een meisje zoals jij achterlaten is meer dan pijnlijk”. Het doet Radcliffe in tranen uitbarsten.

‘Schokkend’

De acteur noemt het schokkend, dat het Jood-zijn van zijn overgrootvader als een soort bewijs tegen hem wordt gebruikt. “Alles waar hij zo hard voor heeft gewerkt, en waarvoor zijn vader ook zo hard heeft gewerkt, is zo vernietigd. Je zou eigenlijk in het verleden willen stappen om hem te zeggen: ‘Wat je ook doormaakt, je hebt nog zoveel te bieden aan de mensen om je heen’’.

Tijdens de aflevering van Who Do You Think You Are? hoort Radcliffe verder dat vier van zijn grootooms in de Eerste Wereldoorlog vochten en dat zijn overgrootmoeder Flo hem nog in haar handen hield toen de acteur nog maar een baby was.

De aflevering van Who Do You Think You Are? met Daniel Radcliffe wordt morgenavond 22.00 uur (Belgische tijd) uitgezonden op BBC One.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.