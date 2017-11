Daniel Day-Lewis koos zelf voor zijn plotse pensioen en toch: "Ik heb veel verdriet" KDL

11u17

Bron: ANP 0 EPA Celebrities Daniel Day-Lewis (60) heeft zich voor het eerst uitgelaten over zijn onverwacht aangekondigde pensioen. De voormalig acteur liep al langer met het idee rond, vertelt hij in W Magazine.

De drievoudig Oscarwinnaar kondigde in juni aan dat hij ging stoppen met acteren. Een best ongebruikelijke zet, beseft de 60-jarige Daniel. "Maar ik wilde een grens trekken en niet meegesleept worden in een nieuw project", zegt hij. Daniel overwoog ook al vaker om er de brui aan te geven, maar dit keer voelde het anders. "De drang om te stoppen werd steeds groter. Het was iets dat ik moest doen."

Veel verdriet

Toch is Daniel nog altijd niet zeker van zijn beslissing. "Voel ik mij beter? Nee nog niet. Ik heb veel verdriet. Maar dat is ook de juiste manier om het te verwerken. Het zou gek zijn als dit gewoon een vrolijke stap was naar een gloednieuw leven", zegt hij. "Ik ben al met acteren bezig sinds ik twaalf was en al het andere stond sindsdien in de schaduw. Nu zal ik de wereld op een andere manier moeten verkennen."

Grote verrassing

Daniel verraste in juni vriend en vijand met de mededeling dat zijn film 'Phantom Thread', die in december uitkomt, zijn laatste zou worden. Day-Lewis gaf destijds geen reden voor zijn besluit. De Brit is een van de vijf acteurs die in hun leven drie Oscars wonnen. Hij kreeg het beeldje voor zijn vertolkingen in 'My Left Foot' (1989), 'There Will Be Blood' (2007) en 'Lincoln' (2012).