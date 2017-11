Dan toch nog een huwelijksreis(je) voor Willy Sommers Jolien Boeckx

13u45 0

Zes weken nadat Willy Sommers volmondig ja zei tegen zijn Cindy, heeft hij nog steeds geen tijd gehad om te bekomen. “Het is zo druk dat onze kinderen aan de alarmbel trokken: ‘papa, je moet op reis met ons!’. Oké, dan maken we er meteen een huwelijksreisje van”, zegt hij.

Willy Sommers met zijn vrouw Cindy

In de kerstvakantie trekt Willy met z’n kersverse vrouw en hun twee kinderen voor vier dagen naar Spanje. “Eventjes weg van alle drukte en de dagelijkse sleur. Tijdens de herfstvakantie zijn we al drie dagen naar zee geweest met het gezin. Ik ben eens gaan shoppen met m’n dochter, naar een voetbaltornooi van mijn zoon gaan zien. Maar als je hier op straat loopt, herkennen de mensen je constant hé. Dat is leuk, maar de kinderen willen hun papa eens voor zichzelf en dat snap ik volledig”, glimlacht hij. “Het programma van Nathalie Meskens, ‘De Laatste 24 uur’ - waarin o.a. zijn huwelijk werd voltrokken - heeft me daar wel bij doen stilstaan. Door mijn werk heb ik weinig tijd over, maar het doet zoveel deugd om er eventjes samen tussenuit te zijn. Het is heel belangrijk om daar tijd voor te màken. Ook al zijn Cindy en ik dan niet alleen op ‘huwelijksreis’”, lacht hij. “Maar wij zijn al 20 jaar samen hé, veel is er niet veranderd door te trouwen. We zijn nog altijd even gelukkig.”

Medialaan Op de dag van het huwelijk in 'De Laatste 24 uur' . Willy samen met zijn vrouw Cindy, hun twee kinderen, en links Willy's dochter uit een vorige relatie.

Ook professioneel lacht de toekomst hem toe. Letterlijk, want Willy is zelfs al tot in 2021 geboekt. “Dat is vreemd om te zien, want je weet niet wat er op vier jaar tijd allemaal kan gebeuren… Maar dat is wel superfijn. Da’s een teken dat ze heel tevreden zijn hé. Ik zie het zeker niet als een extra druk of zo, integendeel. Ik denk lang nog niet aan stoppen. Ik schrijf nog dagelijks nieuwe teksten, ik heb nog zoveel nieuwe muziek in petto!”

Claudia Van den Houte Willy Sommers brengt op zijn optredens altijd heel wat ambiance in de brouwerij.