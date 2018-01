Dan toch geen reünie voor The Jonas Brothers MVO

29 januari 2018

Slecht nieuws voor fans van The Jonas Brothers. Nick Jonas heeft de geruchten, die de afgelopen weken rondgingen over een eventuele reünie de kop ingedrukt bij de Grammy Awards in New York.

Nick was op de rode loper in gesprek met televisiepresentator Ryan Seacrest, die hem de vraag stelde of de band weer bij elkaar kwam, nadat de jongens na lange tijd weer te zien waren op sociale media. "We waren een weekendje weg met z'n allen en toen hebben we wat op Instagram gepost. Maar ik kan je hierbij zeggen dat er geen reünie gepland is. Maar: zeg nooit nooit."

Solo is Nick nog wel actief in de muziekindustrie. Zijn nummer Home voor de soundtrack van de film Ferdinand werd genomineerd voor een Golden Globe. "Ik zou graag nog meer muziek maken voor de filmwereld," aldus Nick.