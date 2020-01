Dan toch geen Amerikaanse carrière voor Frans Bauer: Engels nummer blijkt promostunt SDE

17 januari 2020

06u52

Bron: AD 0 Celebrities Donderdagochtend kondigde de Nederlandse zanger Frans Bauer (46) nog trots aan dat hij een Engelstalige versie van ‘Heb Je Even Voor Mij’ had opgenomen om daarmee de Amerikaanse markt te bestormen, maar nog diezelfde avond liet hij weten dat het om een reclamestunt ging.

“Have you got a moment for me? Make some time for me free.” Met die vertaling van zijn grote hit ‘Heb je even voor mij’ wilde Frans Bauer de Amerikaanse markt gaan veroveren. Dat kondigde hij donderdagochtend aan. “Na maanden van geheimzinnigheid mag ik het bekend maken. ‘A moment for me’ vervult voor mij de lang gekoesterde droom om door te breken in de USA! Helemaal happy!”, aldus Frans vanochtend bij een foto van de vermoedelijke single. Mede door de vertaling in nogal gebrekkig Engels, twijfelden veel fans echter aan de echtheid van die bewering, en zij krijgen nu gelijk. Het gaat allemaal om een promotiestunt voor een Nederlandse ontbijtkoek, verklapt Bauer op zijn Instagram-pagina.

“Jullie weten dat ik van een geintje houd", lacht de Nederlander. “Voor iedereen die niet RTL Boulevard heeft gezien: ik heb geen nummer opgenomen in het Engels, maar ik ben wel te zien in de allernieuwste commercial van Peijnenburg.” In het reclamefilmpje is te zien hoe Bauer in Amerika zijn grote hit (in het Engels) ten berde brengt. “Natuurlijk droom ik ooit op te treden in Amerika, maar voor nu houd ik het nog even bij Nederland. Daarom heb ik ook geen nummer uitgebracht in het Engels”, voegt de zanger er nog aan toe.