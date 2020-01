Dan toch een verzoening? “Brad Pitt en Jennifer Aniston zijn volop aan het daten” SDE

27 januari 2020

11u00

Bron: Metro UK/The Oprah Magazine 0 Celebrities Sinds hun tedere reünie op de SAG Awards dromen fans hardop van een hereniging tussen de voormalige geliefden Brad Pitt (56) en Jennifer Aniston (50). En het lijkt erop dat ze op hun wenken bediend zullen worden, want verschillende Britse kranten schrijven dat de twee acteurs de afgelopen weken op verschillende dates geweest zijn.

Volgens goede vrienden van Brad Pitt en Jennifer Aniston flakkert de vlam tussen de twee voormalige echtgenoten in alle hevigheid weer op. Voorafgaand aan hun veelbesproken reünie op de SAG Awards zouden ze tenminste vijf keer op date geweest zijn, waaronder een logeerpartijtje in Jennifers huis in Bel Air tijdens de kerstvakantie. Volgens een vriendin van Jennifer zijn de gevoelens nog steeds in alle hevigheid aanwezig: “Ik denk niet dat ze ooit gestopt is met van hem te houden, ook al brak hij haar hart toen hij haar verliet voor Angelina Jolie.” Ze vervolgt: “Het heeft een lange tijd geduurd, maar ze heeft hem voor alles vergeven. En die vergeving is erg belangrijk geweest voor haar zodat ze verder kon met haar leven.”

(Lees verder onder de foto.)

Ook Brad is helemaal in de wolken door hun hereniging. Dat bevestigt een medewerker van zijn productiebedrijf Plan B. “Hij kan alleen nog maar over Jen praten. Ze hebben hun romance nieuw leven in geblazen en ik heb geen van beide de afgelopen jaren zo gelukkig gezien.”

“Geweldige vriendin”

Wat er ook van zij, dat de twee beroemde exen opnieuw erg goed overeenkomen is wel degelijk een feit. Na hun veelbesproken breuk in 2004, toen Brad Jennifer verliet voor Angelina Jolie, slaagden ze er allebei in om het verleden achter zich te laten. De twee vrijgezelle sterren kunnen zelfs opnieuw door dezelfde deur. “Ze is een geweldige vriendin”, liet Brad zich op de rode loper van de Golden Globes ontvallen. En hij was een opvallende genodigde op het feestje voor Jennifers 50ste verjaardag.

Lichaamsexpert

Maar het was hun ontmoeting backstage op de SAG Awards die de geruchtenmolen helemaal deed aanzwengelen. The Oprah Magazine huurde zelfs een lichaamstaalexpert in om de populaire foto’s te analyseren. Zo schreef Patti Wood dat de twee duidelijk een “diepe connectie” maakten op de eerste foto, waarop ze elkaar lachend begroeten. “Hij houdt de award in zijn hand, maar hij houdt hem laag, onder zijn middel", merkt Wood op. “Zij is wat belangrijker voor hem is." Dat bevestigt ook zijn linkerhand, die Anistons rechterarm vasthoudt: “Die greep zegt: ‘Blijf bij me.’” Volgens Wood geeft Aniston duidelijk veel om Pitt, maar wil ze zichzelf ook beschermen. “Haar uitdrukking is een erg oprechte combinatie van lachen en tranen. Maar haar borst is ter hoogte van haar hart lichtjes weggedraaid van hem. Ze geeft om hem, maar ze beschermt haar hart.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Ook de tweede foto, waarop Aniston begint weg te lopen, heeft veel betekenis, zegt Wood. “Het is zo'n krachtig moment. Ze kan hem niet volledig achterlaten. Haar arm reikt helemaal terug als ze gaat. Hij lacht als ze vertrekt, maar houdt haar toch zachtjes vast." En de plaatsing van Anistons hand duidt aan dat ze zich verscheurd voelt, klinkt het. “Kijk naar hoe haar vingers op zijn borst rusten, met de vingers ongemakkelijk en oneven verspreid en sommige vingers gebogen? Dat duidt op een innerlijk conflict, haar verlangen om met hem verbonden te blijven - dicht bij zijn hart - maar ook haar nood om verder te gaan.”