Dan toch een Oasis-reünie op komst? Liam en Noel Gallagher begraven de strijdbijl

Celebrities Een kerstmirakel? Oasis-broers Noel en Liam Gallagher zouden hun ruzie hebben uitgepraat. De vete sleept al jaren aan en het lijkt al eeuwen geleden dat de twee nog een woord hebben gewisseld zonder hun gal te spuwen. Komt en dan toch een Oasis-reünie, vragen fans zich af?

Liam trok naar Twitter met de boodschap: "Ik wil vrolijk kerstfeest zeggen aan Noel Gallagher, het was een fantastisch jaar en ik kijk ernaar uit om je morgen te zien." Een sceptische fan reageerde daarop: "Liam, je gaat toch geen breakdown krijgen als Noel je niet contacteert, he?" Waarop Liam meteen antwoordde: "Hij heeft me al gecontacteerd. Het gaat weer goed tussen ons."

Het lijkt er dus echt op dat de vervreemde broers dit jaar opnieuw kerst met elkaar zullen vieren.

In 2009 ging de band uit elkaar. Na een heftige ruzie tussen Liam en Noel, die backstage uitbrak, liet Noel weten dat hij zou stoppen met Oasis. "Ik kon het gewoon geen dag langer met hem uithouden," klonk het. Nu is het dus de vraag of de mannen hun vredesduif in leven kunnen houden.