Damon Dash getuigt: “Aaliyah wilde R. Kelly niet in haar buurt hebben” SDE

03 januari 2020

Platenbaas Damon Dash (48) praat in de documentaire 'Surviving R. Kelly, Part II: The Reckoning' openhartig over Kelly's huwelijk met de toen-minderjarige Aaliyah. Damon weet waarover hij praat, want tot haar dood in 2001 vormde hij een koppel met de zangeres.

Damon Dash heeft geen goed woord te zeggen over R. Kelly, die momenteel door meerdere vrouwen beschuldigd wordt van seksueel misbruik, maar ook terechtstaat voor kidnapping, zwendel en seksuele exploitatie. Recent moest de zanger nog voor de rechtbank verschijnen op verdenking van fraude. Hij zou in 1994 een medewerker van de overheid hebben omgekocht om de destijds 15-jarige Aaliyah een vals identiteitsbewijs te bezorgen, zodat hij met haar kon trouwen. Hun huwelijk duurde zes maanden, tot Aaliyahs ouders het in 1995 nietig lieten verklaren.

“Als mensen Aaliyah beschermd zouden hebben, dan zouden zoveel andere meisjes ook niet aangeraakt zijn", zegt Damon in de documentaire. “Aaliyah was eigenlijk het offerlam, want ze heeft dat allemaal niet verdiend. Ze was een goede ziel. Een goed meisje. En ze koesterde zelfs geen wrok. Ze zei: ‘Laat die man leven, maar houd hem verdomme uit mijn buurt.’ Dat was alles wat ze wilde. Ze was gewoon zo blij dat ze van hem weg was.”

Doofpotaffaire

Damon wijst met een beschuldigende vinger naar de medewerkers van Kelly en de media, omdat ze zijn wangedrag met de mantel der liefde bedekt zouden hebben. “Ik ken het hele verhaal”, zegt hij. “Ik weet dat het hier om een doofpotaffaire gaat. Maar hoe hebben ze dat bedekt? Ze veranderden de conversatie van: ‘Oh, hij trouwde met een kind?’ - wat een krantenkop was - naar een gerucht. Naar iets waarover gepraat werd alsof het normaal was. Het ging niet over: ‘Ieuw, walgelijk, je trouwde met een 15-jarig meisje.’ Het ging over: ‘Oh, hij trouwde met Aaliyah!’.”

In januari 2019 vertelde Damon in een interview met Hip Hop Motivation al dat Aaliyah het moeilijk vond om over de periode met R. Kelly te praten. “Ze besloot meestal gewoon: ‘Hij is een slechte man.’", vertelde hij toen. “Ik wilde eigenlijk niet echt weten wat hij gedaan had omdat ik dan misschien de nood zou voelen om er iets aan te doen. Gewoon omdat dat is wat een man doet”, klonk het. “Maar het was zo pijnlijk voor haar om er terug aan te denken. Ze zei: ‘Ik wil er niet eens opnieuw aan denken zonder een professional.’ Wat haar is aangedaan, is verschrikkelijk.”